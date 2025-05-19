الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس النواب يدعو السعودية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر

استقبال رئيس مجلس
استقبال رئيس مجلس الشيوخ السعودي بالبرلمان

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد المرافق له.

العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية 

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اعتزاز مصر بالعلاقات الراسخة والمُتجذرة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مُشيدًا بالعلاقات الطيبة والوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين الشقيقين، والتي تشهد زخمًا وتناميًا إيجابيًا، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

 ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

ودعا رئيس مجلس النواب، المملكة إلى ضخ مزيد من الإستثمارات السعودية في مصر في ضوء البيئة الإستثمارية المصرية الواعدة والجاذبة حاليًا.

تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى السعودي

وأكد رئيس مجلس النواب، على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى السعودي، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

تطورات الأوضاع في غزة وموقف مصر من القضية 

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ثوابت الموقف المصري في هذا الصدد والمرتكزة على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعم خُطة التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

 خصوصية العلاقات بين البلدين مصر والسعودية

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، على بالغ اعتزازه بهذه الزيارة، والتي تُعبر عن خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

دعم السعودية لمصر في كافة المجالات

وأكد على نهج المملكة العربية السعودية الثابت إزاء استمرار وتدعيم التعاون مع مصر في شتى المجالات.

رئيس مجلس الشورى السعودي يشيد بالطفرة التنموية والعمرانية في مصر

كما أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي، خلال اللقاء، بالطفرة التنموية والعمرانية التي يُحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر، مُشددًا على الالتزام السعودي الثابت والراسخ إزاء دعم القضية الفلسطينية، ومؤكدًا على تطابق الموقفين السعودي والمصري في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب مجلس الشورى السعودى السعودية رئيس مجلس الشورى السعودي

مواد متعلقة

81 فرصة لكوادر مصرية في القطاع الهندسي للعمل بشركة الخدمات الاستشارية السعودية

بقرار جمهوري، تفاصيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية

السيسي يتابع تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة

السيسى ونظيره القبرصى يشهدان توقيع اتفاق تعاون في مجال الطاقة بين مصر والسعودية
ads

الأكثر قراءة

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

لو فرشناها تغطي ملعب وتطول برج، الذكاء الاصطناعي يكشف حجم مسروقات نوال الدجوي

بعد واقعة نوال الدجوي، هل يجوز قانونًا الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية داخل المنازل؟

المعاينة تكشف عدم وجود آثار عنف في سرقة فيلا نوال الدجوي

حقيقة إلغاء اتحاد الكرة لاجتماع الغد مع الأندية

البرهان يصدر مرسوما بتعيين سيدتين في مجلس السيادة الانتقالي

قائمة المسروقات الضخمة لشقة نوال الدجوي تشعل مواقع التواصل، والنشطاء: دي مغارة علي بابا

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم صيام يوم العاشر من ذي الحجة

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

المزيد
الجريدة الرسمية