رئيس النواب يدعو السعودية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد المرافق له.

العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية

في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اعتزاز مصر بالعلاقات الراسخة والمُتجذرة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مُشيدًا بالعلاقات الطيبة والوطيدة التي تجمع قيادتي البلدين الشقيقين، والتي تشهد زخمًا وتناميًا إيجابيًا، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر

ودعا رئيس مجلس النواب، المملكة إلى ضخ مزيد من الإستثمارات السعودية في مصر في ضوء البيئة الإستثمارية المصرية الواعدة والجاذبة حاليًا.

تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى السعودي

وأكد رئيس مجلس النواب، على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى السعودي، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف البرلمانية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

تطورات الأوضاع في غزة وموقف مصر من القضية

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ثوابت الموقف المصري في هذا الصدد والمرتكزة على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعم خُطة التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

خصوصية العلاقات بين البلدين مصر والسعودية

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، على بالغ اعتزازه بهذه الزيارة، والتي تُعبر عن خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

دعم السعودية لمصر في كافة المجالات

وأكد على نهج المملكة العربية السعودية الثابت إزاء استمرار وتدعيم التعاون مع مصر في شتى المجالات.

رئيس مجلس الشورى السعودي يشيد بالطفرة التنموية والعمرانية في مصر

كما أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي، خلال اللقاء، بالطفرة التنموية والعمرانية التي يُحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر، مُشددًا على الالتزام السعودي الثابت والراسخ إزاء دعم القضية الفلسطينية، ومؤكدًا على تطابق الموقفين السعودي والمصري في هذا الشأن.

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