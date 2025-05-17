تحرير محاضر وإعدام أغذية فاسدة بمدن كوم أمبو والسباعية في أسوان (صور)

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لمواصلة تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية الهادفة لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبالصلاحية والجودة المطابقة للمواصفات المطلوبة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وكلف بضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم ضبطها، وإغلاق المحلات الغير ملتزمة بالأسعار المقررة والمغالاة فيها.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنظيم حملات مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة والمخابز البلدية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وممثلى مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

حيث أسفرت عن تحرير 20 محضر لمخالفات متنوعة، مع إعدام كميات من الأغذية لكونها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة أسفرت عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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