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رياضة

رفع الأثقال، غضب في المنتخب بعد إحالة بطل العالم للتحقيق

عبد الرحمن حسين لاعب
عبد الرحمن حسين لاعب منتخب رفع الأثقال، فيتو

رفع الأثقال، سيطرت حالة من الغضب على لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بعد قرار اتحاد اللعبة برئاسة محمد عبد المقصود بإحالة عبد الرحمن حسين بطل العالم للشباب للتحقيق.

وقرر اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، إحالة عبد الرحمن حسين صاحب الـ3 ميداليات الذهبية في بطولة العالم للشباب الأخيرة، للتحقيق.

وعلمت “فيتو”، أن مجلس “عبد المقصود” قرر إحالة اللاعب إلى التحقيق بدلا من تكريمه، بسبب قيامه بشن هجوم على الاتحاد والتحدث عن غياب الدعم والمتابعة.

لاعب المنتخب يهاجم الاتحاد

وشن عبد الرحمن حسين لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال المتوج بـ3 ذهبيات في بطولة العالم الأخيرة للشباب، هجوما حادا على مسئولي اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود.

وقال عبد الرحمن، إنه لم يحصل على أي دعم من الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وإن كل ما يقال عن توفير “لبن العصفور” للمنتخب كذب وليس له أساس من الصحة.

وأوضح اللاعب، أنه تسلم ميداليات بطولة العالم مرتديا تي شيرت أسود قام بشرائه من ماله الخاص، وأن الاتحاد لم يقم بتوفير أبسط الأشياء وهي الملابس.

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