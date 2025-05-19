وصفات طبيعية لعلاج تشققات اليدين وزيادة نعومتها

علاج تشققات اليدين أمر ضرورى خاصة لربات البيوت، حيث تزداد التشققات والجفاف باليدين نتيجة التعرض المستمر للماء والصابون ما يؤثر على مظهر اليدين.

وتحرص ربات البيوت على علاج التشققات بالوصفات الطبيعية المتوفرة داخل المطبخ لأنه اقتصادية غير مكلفة وفعالة وسهلة التحضير.

وصفات طبيعية لعلاج تشققات اليدين

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفات طبيعية لعلاج تشققات اليدين وجفافهما.

1- زيت الزيتون والعسل

المكونات:

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة عسل.

الطريقة:

اخلطي المكونات، ثم ضعي المزيج على يديك واتركيه 15–20 دقيقة.

ثم اغسلي بماء فاتر.

يرطب ويغذي الجلد بعمق، ويعزز مرونته.

2- الزبادي والشوفان

المكونات:

ملعقة زبادي

ملعقة شوفان مطحون

الطريقة:

اخلطيهما وضعي الخليط على اليدين لمدة 15 دقيقة.

ثم اغسلي بلطف.

الزبادي يرطب، والشوفان يهدئ الجلد الجاف ويقشر بلطف.

3- زبدة الشيا وزيت جوز الهند

المكونات:

كميات متساوية من زبدة الشيا وزيت جوز الهند.

الطريقة:

سخني الخليط قليلا حتى يذوب.

ضعيه على اليدين وارتدي قفازات قطنية طوال الليل.

يعمل ترطيب عميق وتجديد للجلد الجاف والمتشقق.

4- ماء الورد والجلسرين

المكونات:

ملعقة صغيرة من الجلسرين

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الطريقة:

امزجيهما وضعي المزيج على اليدين يوميا قبل النوم.

يرطب ويمنح اليدين نعومة ولمعان طبيعي.

5- جل الصبار

الطريقة:

استخدمي جل الألوفيرا الطبيعي على اليدين واتركيه حتى يمتص تماما.

يهدئ الجفاف، ويحفز ترميم الجلد.

تشققات اليدين

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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