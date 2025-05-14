81 فرصة لكوادر مصرية في القطاع الهندسي للعمل بشركة الخدمات الاستشارية السعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، توفير 81 فرصة عمل للكوادر المصرية للعمل في مجال القطاع الهندسي بشركة الخدمات الاستشارية السعودية بالمملكة العربية السعودية.

مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض

وأوضح الوزير أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ودعا الشباب المتخصص في المجالات- المرفقة مع هذا البيان بالرواتب حسب التخصص- تقديم السيرة الذاتية من اليوم الأربعاء الموافق 14-5-2025، ولمدة 5 أيام على البريد الالكتروني التالي هنا.

مميزات الفرص الجديدة

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الشركة دفع بدل سكن 25% من الراتب الأساسي شهريا -ودفع بدل انتقال- ومكافآت نهاية خدمة -وتأمين طبي- وتذاكر سفر سنويا.. ومميزات أخرى.

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