السيسى ونظيره القبرصى يشهدان توقيع اتفاق تعاون في مجال الطاقة بين مصر والسعودية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس توقيع اتفاق بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة السعودية لوضع خطة تنفيذية للتعاون في مجال كفاءة استخدام الطاقة بين مصر والمملكة وذلك عقب افتتاح مؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025.

إعداد برنامج وطني لتحسين كفاءة الطاقة في مصر بالتعاون مع السعودية

وقع الاتفاق من الجانب المصري،المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومن الجانب السعودي وسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه الشراكة بين مصر والمملكة إلى التعاون في تأسيس برنامج وطني لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر.

ويعمل الجانبان معا على إعداد وتنفيذ البرنامج، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني من الجانب السعودي، والتعاون في وضع منهجية عمل لتحديد الآليات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف تحسين كفاءة الطاقة على المستوى الوطني في مصر.



و بموجب هذه الشراكة سيتم تبادل المعرفة وتقديم الدعم الفني في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر ويتضمن ذلك إعداد المواصفات والمعايير الفنية، والآليات التي تضمن تنفيذ لوائح ومعايير كفاءة الطاقة، وبناء القدرات البشرية من خلال البرامج التدريبية وورش العمل، وآليات تطوير شركات خدمات الطاقة والبنية التحتية اللازمة لتحسين مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وتسهيل آليات التمويل والاستثمار في هذه المشروعات.



كما يتم دراسة انشاء كيان مشترك متخصص لتطوير مشروعات كفاءة الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع مؤسسة ترشيد السعودية.

واتفق الجانبان على تشكيل آلية مشتركة للإشراف على التنفيذ وتحديد المستهدفات ومؤشرات الأداء لمتابعة تنفيذ الخطة، وتكوين فرق فنية مسئولة عن كل مسار عمل.

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