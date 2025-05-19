بنك مصر: انطلاق برنامج “رواد” للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات قريبا

قال بنك مصر إنه في إطار التزام البنك الراسخ بدعم وتمكين الشباب المصري، وانطلاقًا من إيمانه العميق بأن الشباب هم قادة المستقبل وصنّاع التغيير الإيجابي في المجتمع، يعلن البنك عن قرب إطلاق برنامج “رواد” للتدريب الصيفي 2025، والموجه لطلبة الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بدءً من السنة الدراسية الثانية، وسيتم الإعلان عن بدء التقديم رسميًا في نهاية شهر مايو الجاري، حيث سيتاح التقديم من خلال رابط سيتم نشره عبر الصفحة الرسمية لبنك مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى الطلاب الراغبين الانضمام للبرنامج تجهيز السيرة الذاتية (CV) الخاصة بهم وشهادة القيد الجامعي تمهيدا للتقديم.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج الذي يهدف إلى تأهيل طلبة الجامعات وإعدادهم لسوق العمل المصرفي من خلال تجربة تدريبية متميزة، سيشهد تدريب نحو 2000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات، في مختلف محافظات مصر، ومن المقرر أن يُنفّذ التدريب خلال شهري يوليو أو أغسطس لمدة شهر مما يتيح لهم فرصة التعرف على بيئة العمل المصرفية واكتساب مهارات عملية داخل فروع وإدارات البنك المختلفة، بالإضافة إلى تلقيهم مجموعة من المحاضرات التفاعلية.

ويشمل البرنامج تدريب الطلبة والطالبات على الأعمال المصرفية، حيث يتم دمجهم في بيئة العمل الحقيقية داخل البنك، مما يساعدهم على فهم العمليات المصرفية واكتساب خبرة بنكية متميزة، كما يحرص البنك على توفير فرص تدريبية للطلاب ذوي الهمم؛ انطلاقًا من حرص البنك على تعزيز مبدأ الشمول المجتمعي وتوفير فرص متساوية للجميع، ويقوم البنك بتذليل كافة العقبات لضمان حصول الطلاب من ذوي القدرات الخاصة على تجربة تدريبية مصرفية متميزة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

كما يقدم بنك مصر فرصة متميزة لطلاب السنة الرابعة والخريجين الجدد من خلال برنامج تدريب متقدم ضمن أكاديمية بنك مصر لتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات وتهيئتهم للالتحاق بفريق عمل البنك بعد انتهاء البرنامج التدريبي، حيث يضع البنك تنمية وتطوير الموارد البشرية على رأس أولوياته، مؤمنًا بأن الكوادر البشرية هي الركيزة الأساسية لنجاح المؤسسة واستدامتها.

ويأتي إطلاق بنك مصر لهذا البرنامج التدريبي في إطار المساهمة الفعالة في خلق فرص عمل مستدامة للشباب، حيث يحرص البنك على تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، خاصة العمل المصرفي وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم لتقديم قيمة مضافة للمجتمع.

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