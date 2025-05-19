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رياضة

اتحاد الطائرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم جهاز المنتخب الجديد الأربعاء المقبل

اتحاد الطائرة يعقد
اتحاد الطائرة يعقد مؤتمرا صحفيا

الكرة الطائرة، يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر،مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مايو الجاري،وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول لرجال الكرة الطائرة.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد في إنهاء ملف التعاقد مع الخبير الإيطالي ماركو بونيتا بهدوء تام، بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي جرت خلالها المفاضلة بين عدد من المدارس التدريبية، قبل الاستقرار بشكل رسمي على التعاقد مع المدرب الإيطالي.

جهاز منتخب الكرة الطائرة

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ماركو بونيتا (مديرًا فنيًا)

محمود حسونة (مدربًا عامًا)

محمد قاسم (مدربًا)

أحمد مصطفى (محللًا تقنيًا)

سيموني آدي (مخططًا للأحمال)

أحمد سعودي (طبيبًا)

إيهاب طنطاوي (أخصائي علاج طبيعي)

سامح ظلام (أخصائي تأهيل وإصابات ملاعب)

أسامة طعيمة (أخصائي تأهيل رياضي)

حسام الجندي (مدلكًا)

محمد رمضان (مديرًا إداريًا)

السيرة الذاتية لمدرب منتخب الكرة الطائرة

ويملك الإيطالي ماركو بونيتا سيرة ذاتية كبيرة  وخبرة دولية تمتد لـ ٣٤ عاما، بدأه في مدينته بإيطاليا ضمن قطاع الناشئين، وحقق أولى بطولاته في موسم 1989/1990 حين تُوِّج ببطولة إيطاليا تحت 14 عامًا مع فريق كوناد CR رافينا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول في النهائي الوطني مع فريق تحت 16 عامًا.

في عام 1990، التحق بنادي ميساجيرو رافينا للعمل في فرق الناشئين تحت قيادة المدرب الشهير ألكسندر سكيبا، حيث ساهم في الفوز بثمانية ألقاب محلية في بطولات الفئات السنية المختلفة.

وفي مارس 2001، تم تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الإيطالي للسيدات، وحقق معه إنجازات بارزة، أبرزها التتويج ببطولة العالم عام 2002 لأول مرة في تاريخ المنتخب، إلى جانب فضيتين في بطولتي أوروبا عامي 2001 و2005. وخاض خلال تلك الفترة 255 مباراة، فاز في 169 منها.

كما خاض تجربة ناجحة مع المنتخب البولندي للسيدات، وقاده لاحتلال المركز التاسع في أولمبياد بكين 2008.

استعدادات المنتخب لبطولة العالم

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم للرجال، التي ستقام في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.

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الكرة الطائرة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ياسر قمر اللجنة الأولمبية المصرية ماركو بونيتا

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