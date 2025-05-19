الإثنين 19 مايو 2025
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محافظات

حريق في مزارع نخيل بالوادي الجديد والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء (صور)

جانب من الحريق، ڤيتو
جانب من الحريق، ڤيتو

 نشب حريق منذ قليل في مزارع النخيل بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

وتم الدفع بمعدات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وذلك بعد اشتعال النيران  وارتفاع السنة اللهب بسبب نشاط الرياح.

وكان اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادى الجديد، تلق بلاغا يفيد نشوب حريق بزراعات نخيل بقرية القصر، ما أسفر عن التهام النيران لعدد كبير من اشجار النخيل وسط محاولات رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.
وتم الدفع بكافة سيارات الدفاع المدني بواحة الداخلة بالوادي الجديد، للسيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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