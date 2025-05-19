وزير التعليم العالي: 30% من النشر الدولي المصري فيه ناس تانية بتحوله لصناعة

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن مشروع "تحالف وتنمية" من أهم مشروعات دعم البحث العلمي والابتكار.

مناقشة الموازنة العامة للدولة في قطاع البحث العلمي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، أثناء مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، فيما يخص البحث العلمي والهيئات التابعة (المعاهد والمراكز البحثية).

أهمية مشروع تحالف وتنمية في دعم البحث العلمي

وأوضح الوزير، أن مشروع تحالف وتنمية، من أهم مشروعات دعم البحث العلمي، حيث كانت الرؤية مبنية على دور الجامعات باعتبارها المحرك والدينامو في الاقتصاد الوطني، وهذا المشروع يحتاج إلى دعم.

تحالف وتنمية مبادرة رئاسية تحظى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار إلى أن تحالف وتنمية أصبحت مبادرة رئاسية تحظى بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم دعمها بمليار جنيه على مدى 3 سنوات.

نحتاج دعم مبادرة تحالف وتنمية في الموازنة

وقال: نحتاج دعم لهذا المشروع من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن وضع دولارا في البحث العلمي عائده 3 أضعاف للدولة، مؤكدا أنه لأول مرة كل إقليم يكون له خطة ومشروع بحثي.

وأوضح وزير التعليم العالي، إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي.

وأكد أنه يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.

وقال الوزير: "30% من حجم النشر الدولي في مصر تحصل عليه ناس تانية وتحوله إلى صناعة، وهذا ما دفعني لإعادة التفكير في هذا الموضوع وأهمية الاستفادة من البحث العلمي ودعمه".

وأكد أنه بالنسبة لهيئة دعم وتطوير الجامعات، تم عمل شراكات مع القطاع الخاص، وإنشاء جامعات أهلية وخاصة، لافتا إلى أن صافي الربح في موازنة الهيئة 34 مليون جنيه.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه يوجد 5 جامعات في شمال سيناء حاليًا، ما بين تكنولوجية وأهلية وحكومية وخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.