وزير التعليم العالي يكشف زيادة مخصصات القطاع، والقاهرة تستحوذ على النسبة الأكبر

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المخصصات المالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025 /2026 بلغت 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيها للبحث العلمي.

مناقشة الموازنة الجديدة لقطاع التعليم العالي أمام النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2025 /2026.

تمويل ذاتي في الجامعات يصل لنحو 30%

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هناك بحث علمي في كل جامعة، بالإضافة إلى وجود تمويل ذاتي في الجامعات يصل إلى نحو 30 %.

نسبة الزيادة في الموازنة العامة للدولة في قطاع التعليم العالي

وأوضح عاشور، أن أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي، كانت 64 مليار جنيها، حتى بلغت 135 مليار جنيها في الموازنة الجديدة 2025 /2026، بنسبة زيادة 109%، قائلا: هذا يعكس مدي دعم الدولة لمنظومة التعليم والبحث العلمي.

تفاصيل توزيع الموازنة الجديدة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

وأكد وزير التعليم العالي، أن القاهرة الكبري تستحوذ على 41% من موازنة التعليم العالي، و16 % من مخصصات المستشفيات الجامعيات، في حين يستحوذ أقليم الصعيد بشكل عام على ما يقرب من 20% من الإنفاق على التعليم و25% في قطاع الصحة، وهذا يعكس الدعم المقدم لأهالينا في الصعيد.

عدد الجامعات في مصر 2025

وكشف الدكتور محمد أيمن عاشور، أنه في 2014 كان عدد الجامعات 50 جامعة في مصر، منها 23 جامعة خاصة، حتى وصلنا إلى 120 جامعة، قائلا: وهذا إنجاز غير عادي، منها 28 جامعة حكومية، 37 جامعة خاصة، 20 جامعة أهلية، و14 جامعة تكنولوجية.

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