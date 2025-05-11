اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لعدد من المنح البحثية الممولة بالكامل للباحثين المصريين في مرحلتي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.

أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم لمنح بحثية ممولة بالكامل للباحثين المصريين

TWAS–SN Bose Fellowship (الهند) منح لدرجتي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم الأساسية، علي ان آخر موعد للتقديم: 22 سبتمبر 2025.

TWAS–NCP Postdoctoral Fellowship (باكستان)، منح ما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الوطني للفيزياء (NCP)، آخر موعد للتقديم: 31 يوليو 2025.

TWAS–ICCBS Fellowship (باكستان)، منح لدرجتي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الكيميائية والحيوية (ICCBS)، علي آخر موعد للتقديم: 14 أغسطس 2025.

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