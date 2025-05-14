تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم (ASREN)، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمد سليمان، القائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية ويوسف الطرمان، المدير العام للمنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم (ASREN).





وأكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد سليمان، أن هذه الشراكة هي امتداد لرؤية نؤمن بها، ومسؤولية نحملها تجاه مجتمعاتنا العلمية والمعرفية في الوطن العربي والقارة الإفريقية، وأن مكتبة الإسكندرية كانت دائمًا نقطة التقاء للعلم والمعرفة.

وقال إن الهدف من الاتفاقية هو أن نجعل العلم متاحًا للجميع، وأن نمنح الباحثين، خاصة في إفريقيا والعالم العربي، الأدوات التي يحتاجونها لينطلقوا في أبحاثهم.

إنشاء بنية رقمية حديثة

وأضاف أن هذا التعاون يساعد على إنشاء بنية رقمية حديثة تُتيح الوصول إلى الموارد العلمية المفتوحة، وتقديم برامج حقيقية لبناء القدرات، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات تُثري الحوار العلمي وتُقرّب المسافات بين الباحثين والمكتبيين من مختلف الدول.



وأكد الدكتور أحمد زايد أن مبادرة خدمات المكتبة لإفريقيا (BAIFA) بقطاع المكتبات تقف كركيزة أساسية، وجسر يصل بين مكتبة الإسكندرية وامتدادها الطبيعي في القارة حيث أنها تعمل على تدريب الكفاءات الإفريقية، وإطلاق مشروعات رقمية، وبناء شبكات معرفية متخصصة تُعزز التعاون وتدعم البحث العلمي في بيئات لا تزال بحاجة للمزيد من الموارد والدعم.



وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي والتعليم (ASREN) تنص على التزام مشترك بالعمل سويًا، لا لمرة واحدة، بل في مسار ممتد من الشراكة المستمرة؛ لتبادل المعرفة، وتطوير السياسات، ودعم المجتمعات العلمية.



وخلال كلمته، عبر يوسف الطرمان عن إعجابه بمكتبة الإسكندرية، مشيرا الى أنها ليست مجرد مكتبة عادية فهي مكتبة إلكترونية ايضًا ومتحف ومركز مؤتمرات إضافة إلى كونها تحفة معمارية وتوفقها في خدمات الحوسبة الفائقة والحوسبة الكمومية.

تجهيز البنية التحتية اللازمة للباحثين والأكاديميين والطلبة

وأضاف أن المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم تسعى إلى تجهيز البنية التحتية اللازمة للباحثين والأكاديميين والطلبة، وذلك لتأسيس البيئة المناسبة لتحقيق الهدف الأسمى وهو التعاون على المستوى العربي والعالمي، وأيضًا تمكين الشباب والمرأة في التكنولوجيا.



وقال إن من أهم المحاور التي سوف نتعاون عليها هي العلم المفتوح وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات من خلال عقد الورش والدورات التدريبية والحوسبة الفائقة والحوسبة والسحابية والحوسبة الكمومية.



وقد وجه يوسف الطرمان الدعوة للمكتبة للمشاركة في مؤتمر المنظمة السنوي الخامس عشر e-AGE25 والذي سيعقد في عمان الأردن 1-3 ديسمبر 2025.

وأعرب عن رغبته في أن يكون انعقاد المؤتمر السنوي السادس عشر e-AGE26 بمكتبة الاسكندرية، وذلك تعزيزًا لهذه الاتفاقية.



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