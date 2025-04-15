أكاديمية الشرطة تقتحم قلب المجتمع

بناءً للشخصية المصرية وتأثيرًا على الأمن!

في خطوة غير تقليدية، تخطت أكاديمية الشرطة المصرية أسوار التدريب الأمني والقانوني لتنظم مؤتمرًا علميًا بالغ الأهمية تحت عنوان: مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن، فاتحة بذلك نقاشًا معمقًا حول الدور المحوري للقيم والهوية في تعزيز استقرار الوطن.



قد يتبادر إلى الأذهان تساؤل مشروع: ما علاقة أكاديمية الشرطة ببناء الشخصية المصرية؟ الإجابة جاءت قاطعة على لسان اللواء هاني أبو المكارم، مساعد أول وزير الداخلية رئيس الأكاديمية، الذي أكد أن الأمن بمفهومه الشامل ليس مجرد سياج حدودي، بل هو حالة من الطمأنينة الداخلية الراسخة، وأن بناء شخصية المواطن المصري القوية والفاعلة، المتمسكة بقيمها الأخلاقية والدينية، يمثل حجر الزاوية في تحقيق أمن الوطن واستقراره.

هذا التوجه الاستراتيجي يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد مرارًا وتكرارًا على أهمية بناء شخصية مصرية قادرة على التفاعل الإيجابي مع الواقع، إيمانًا منه بأن المجتمع الصلب والمتماسك يبدأ بمواطن واعٍ ومتمسك بأصالته. كما يعكس المؤتمر اهتمامًا بالغًا من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالفعاليات التي تتناول الأوضاع الاجتماعية وتأثيرها المباشر على المنظومة الأمنية.

المؤتمر الذي نظمته كلية الدراسات العليا بالأكاديمية لم يقتصر على وجهة النظر الأمنية، بل استضاف نخبة من القامات الفكرية والثقافية والدينية لتقديم رؤى متكاملة حول هذا الملف الوطني الهام.

فقد أثرى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، النقاش بتأصيله لمفهوم بناء الشخصية المصرية في ضوء قيم ومبادئ الشرائع السماوية، بينما ألقت الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، الضوء على الدور الحيوي للإعلام والفن في ترسيخ مفهوم الشخصية الوطنية.



كما استعرض اللواء دكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق، الأثر المتزايد للعولمة على تشكيل الهوية المصرية، فيما قدم الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج تحليلًا معمقًا لتأثير العقيدة العسكرية الراسخة على بناء الشخصية المصرية المنضبطة والوطنية.



هذا التنوع الثري في وجهات النظر يؤكد أن أكاديمية الشرطة تنظر إلى الأمن بمنظور شامل يتجاوز المفاهيم التقليدية، مدركة أن بناء مجتمع آمن ومستقر يبدأ بغرس القيم الأصيلة وتعزيز الهوية الوطنية لدى كل مواطن.



إن تنظيم هذا المؤتمر العلمي الرفيع المستوى يمثل نقلة نوعية في دور المؤسسة الأمنية، مؤكدًا على وعيها العميق بأبعاد الأمن الشامل وأهمية الاستثمار في بناء الإنسان المصري القادر على مواجهة التحديات والمساهمة الفعالة في رفعة وطنه. لذلك التحية واجبة لوزارة الداخلية على تلك الفاعليات الهامة.

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