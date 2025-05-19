الإثنين 19 مايو 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع الإشغالات من شوارع طلخا (صور)

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في جولة بطلخا، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدينة طلخا، وتوجه إلى السوق المطور، ووجه لرئيس المدينة برفع كافة الإشغالات أمام السوق ومحيطه لتيسير حركة الدخول والخروج من وإلى السوق، وأكد أن السوق المطور سيقضي على الأسواق العشوائية ويمنع الإشغالات بالشوارع.

رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة،

 

كما وجه محافظ الدقهلية، اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، برفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع ومنع إعاقة حركة السير والمرور وتيسير حركة الشوارع على المواطنين لقضاء مصالحهم.

 

الحفاظ على مستوى النظافة العامة بالشوارع

ووجه محافظ الدقهلية كذلك لرئيس مدينة طلخا بالحفاظ على مستوى النظافة العامة بالشوارع، ومتابعة عمل شركة النظافة، ومنع وجود أي تجمعات وتراكمات قمامة بالشوارع ورفع التجمعات أولا بأول في مواعيدها المحددة وفقا لخطة عمل منظومة النظافة.

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