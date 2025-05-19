محافظ الدقهلية يكلف بإزالة منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة بالمنصورة لعدم الالتزام بالأسعار (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، ميدان الشيخ حسانين، وقرر على الفور إزالة منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة، لعدم الالتزام بالأسعار والمغالاة فيها، وأكد أن الإزالة الفورية هي جزاء أي منفذ لا يلتزم بالأسعار المعلنة والمحددة من قبل مديرية التموين.

محافظ الدقهلية: إزالة فورية لمنفذ بيع الخضروات بالشيخ حسانين

ووجه محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، برفع كافة الإشغالات بالميدان ومحيطه، ورفعها من جميع شوارع الحي، مؤكدا أن الشارع حق المواطنين، ولابد من تيسير حركة السير والمرور بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري لمختلف مناطق وأحياء وشوارع المدينة، والحفاظ على مستوى لائق بأهلنا في جميع الأماكن.

تنفيذ الإزالة الفورية للمنفذ، ورفع كافة الإشغالات بالميدان

وعلى الفور قام رئيس حي غرب المنصورة يرافقه طارق جاد نائب رئيس الحي ومسئولي إدارة الإشغالات والمتابعة بتنفيذ الإزالة الفورية للمنفذ، ورفع كافة الإشغالات بالميدان، تتفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

محافظ الدقهلية يتفقد شارع السلخانة والطميهي والمشاية

وتفقد محافظ الدقهلية شارع السلخانة والطميهي والمشاية وعدد من الشوارع بحي غرب المنصورة، وأكد على رئيس الحي بالمتابعة المستمرة والرصد المبكر لأي حالات بناء بالمخالفة، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رفع أي تجمعات قمامة بالشوارع أولا بأول

كما أكد محافظ الدقهلية على المتابعة المستمرة على مدار اليوم خلال أوقات عمل النوبتجيات الثلاث العاملة في منظومة النظافة، ورفع أي تجمعات قمامة بالشوارع أولا بأول، وكذلك متابعة عمل شركات النظافة والتأكيد على كنس الشوارع يوميا، وتكثيف أعمال النظافة، ومتابعة عمل المكنسيات في أوقات الصباح الأولى قبل ازدحام الشوارع.

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