محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة إقامة السوق الحضاري بمدينة طلخا (صور)

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، كل من عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والسيد عبد المولى مدير إدارة الأسواق بالمحافظة، بالمرور والمتابعة على الطبيعة للأعمال الجارية بسوق مدينة طلخا الحضاري، وذلك لمتابعة كافة الإنشاءات والتأكد من نهو الأعمال المطلوبة للمشروع خلال أيام وقبل الأول من شهر يونيو القادم طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تمهيدا لنقل جميع الباعة الجائلين وتسكينهم بالسوق الحضاري، لضبط منظومة السلع الغذائية ومتابعة أسعارها والتأكد من مدى توفرها للمواطنين.

لجنة للمرور على سوق مدينة طلخا الحضاري

وفي هذا الصدد قامت لجنة بالمرور على سوق مدينة طلخا الحضاري بحضور إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، ومدير إدارة الأسواق بالمحافظة، ومسئولي التخطيط والأملاك والشئون الهندسية برئاسة المركز.

كروكي إنشاء 84 محل ليستوعب جميع الباعة الجائلين بشوارع مدينة طلخا

حيث تم الاطلاع على كروكي إنشاء السوق والذي يتضمن 84 محل ليستوعب جميع الباعة الجائلين بشوارع مدينة طلخا الرئيسية، كما تم معاينة المناطق التي سيتم نقل الباعة الجائلين منها ووضع تصور لاستغلالها من جانب رئاسة مركز ومدينة طلخا، لمنع وجود أية عشوائيات بها، جاء ذلك بحضور مسئولي الري بمدينة طلخا لوضع تصور لتطوير منطقة السوق أسفل كوبري الجيش بطلخا بالتنسيق المرور وكافة الجهات المختصة.

إنشاء أسواق حضارية جديدة لتوفير احتياجات المواطنين

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتطوير الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية جديدة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة ورفع المعاناة عن المواطنين، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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