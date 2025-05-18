الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

معاينة النيابة تكشف سبب حريق محل كاوتش في روض الفرج

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

عاينت نيابة روض الفرج محل كاوتش نشب به حريق بمنطقة روض الفرج، دون وقوع إصابات.

وتبين تفحم المكان بالكامل وتبين أن سبب اشتعال النيران هي مواد اشتعال وكاوتش سيارات وبنزين. 

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب الحريق، وانتقلت قوة أمنية وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تم فرض كردون أمني حول الحريق، وحاصرت فرق الإطفاء النيران لمنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة، وتم إخماد النيران.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

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نيابة روض الفرج روض الفرج غرفة عمليات الحماية المدنية

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