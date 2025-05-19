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رياضة

دوري سوبر السلة، موعد المواجهة الرابعة بين الاتحاد وسبورتنج في قبل نهائي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري وسبورتنج، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة المدير الفني أحمد عمر، مواجهة قوية اليوم الإثنين أمام سبورتنج، في الجولة الرابعة من سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي لدوري السوبر للموسم الحالي 2024/2025.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الاتحاد السكندري وسبورتنج في التاسعة مساء على صالة برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير.

وتشير نتيجة السلسلة إلى تقدم الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 2/1، بعد فوز الأخير بالمواجهة الأولى، ثم فوز الاتحاد بالمواجهتين الثانية والثالثة.

 

سيناريوهات التأهل للاتحاد السكندري وسبورتنج

ويحتاج الاتحاد السكندري إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سبورتنج، من أجل حسم تذكرة التأهل للدور النهائي.

أما سبورتنج فيسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري، من أجل معادلة النتيجة (2-2)، واللجوء لمباراة خامسة وفاصلة.

وفي حالة اللجوء للمباراة الخامسة، ستقام غدًا الثلاثاء الموافق 20 مايو.

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