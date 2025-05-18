استمرار إضراب المحامين أمام محاكم الجنايات، غدًا

أعلنت نقابة المحامين، أن الإضراب أمام محاكم الجنايات، قائم ومستمر، غدًا الإثنين الموافق 19 مايو 2025.

وتُناشد المحامين في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف المهني.

كما تُجدد النقابة تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء أزمة فرض الرسوم غير القانونية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي تُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.

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