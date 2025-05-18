الأحد 18 مايو 2025
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محافظات

محامو الشرقية يمتنعون عن حضور جلسات الجنايات رفضًا لرسوم الخدمات المميكنة ( صور)

جنايات الزقازيق،
جنايات الزقازيق، فيتو

امتنع محامو محافظة الشرقية عن الحضور أمام محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأحد، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، وذلك احتجاجًا على القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.

قرارات نقابة المحامين بشأن الرسوم القضائية (إنفوجراف)

لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات

أعلنت نقابة المحامين، امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

نقيب المحامين بالشرقية يراقب قرارات النقابة العامة بمحكمة جنايات الزقازيق، فيتو
نقيب المحامين بالشرقية يراقب قرارات النقابة العامة بمحكمة جنايات الزقازيق، فيتو

وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/ 2025.

نقيب المحامين بالشرقية يراقب قرارات النقابة العامة بمحكمة جنايات الزقازيق، فيتو
نقيب المحامين بالشرقية يراقب قرارات النقابة العامة بمحكمة جنايات الزقازيق، فيتو

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

نقيب المحامين بالشرقية يراقب قرارات النقابة العامة بمحكمة جنايات الزقازيق، فيتو
نقيب المحامين بالشرقية يراقب قرارات النقابة العامة بمحكمة جنايات الزقازيق، فيتو

وأكدت نقابة على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

نقيب المحامين بالشرقية يراقب قرارات النقابة العامة بمحكمة جنايات الزقازيق، فيتو
نقيب المحامين بالشرقية يراقب قرارات النقابة العامة بمحكمة جنايات الزقازيق، فيتو

وشددت نقابة المحامين، أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

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