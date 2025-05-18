الأحد 18 مايو 2025
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سياسة

وكيل محامي جنوب الجيزة: المحكمة رفضت إثبات الإضراب وموقف المحامين اضطرها لتأجيل الجلسة

محامو جنوب الجيزة،
محامو جنوب الجيزة، فيتو

قال جمعة الزعويلي، وكيل مجلس نقابة محامين جنوب الجيزة، إنه أثبت إضراب المحامين عن الحضور أمام محكمة جنايات الجيزة، تنفيذًا للقرار الصادر عن النقابة العامة للمحامين، والمتعلق بالإضراب العام احتجاجًا على ما تم اتخاذه من قرارات من قِبل رؤساء محاكم الاستئناف بفرض زيادات على الرسوم القضائية.

موقف محكمة جنوب الجيزة من إضراب المحامين 

وقال: إن المحكمة رفضت إثبات الإضراب، وقررت النظر  في القضايا التي يمثل بها المحامون، فقررنا جميعا إخلاء القاعة تمامًا، وتحدثت مع المتهمين داخل الحجز وأحطناهم علمًا بقرار النقابة العامة بالإضراب اليوم وغدًا، وأنه في حالة حضور أي زميل  سيتعرض للمساءلة التأديبية من النقابة. 

التزام محامي جنوب الجيزة بالإضراب

وأضاف جمعة الزعويلي: "وبناءً على موقفنا الجماعي، قررت المحكمة تأجيل نظر الجلسة بالكامل، أشكر لجميع  المحامين ممن حضروا اليوم بالدائرة وتمسكوا بقرار الإضراب، وتعاونوا معنا في تنفيذه بنسبة ١٠٠٪"؜.

قرار زيادة الرسوم القضائية 

وأكد أن هذه الزيادات جاءت على نحو مخالف لأحكام القانون والمبادئ الدستورية المستقرة، ودون سند قانوني يجيز تلك الزيادات، مشددًا على احترامهم لما تقرر من تنظيم مهني صادر عن جهة الاختصاص، وذلك في إطار التعبير المشروع عن الاعتراض على تلك الزيادات التي تمس حقوق المتقاضين والمحامين على حد سواء، وتؤثر سلبًا على سير العدالة.

 

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