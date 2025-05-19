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خارج الحدود

قادة أوروبا يهاتفون ترامب قبل حديثه مع بوتين لحثه على وقف إطلاق النار بأوكرانيا

ميلوني رئيسة وزراء
ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا

قالت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، اليوم الإثنين، إنها  أجرت اتصالا هي وزعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع الرئيس ترامب للتشاور قبل مكالمته مع  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا علي دعمها مع شركائنا الأوروبيين والغربيين جهود الرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم بأوكرانيا.

وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا: أكدت في الاتصال مع الرئيس ترامب على أهمية وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في أوكرانيا.

وقبل وقت سابق قال  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،: إن النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية العسكرية الخاصة هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.

بوتين: النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية الخاصة هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي:"نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلاما طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".


وتابع  بوتين: " العملية العسكرية تهدف لضمان مصالح السكان في المناطق التي يعيش فيها من يعتبرون روسيا وطنهم الأم".

وجرت مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، وفي ختامها اتفق الجانبان على تبادل الأسرى وفق صيغة "1000 مقابل 1000"، وتقديم رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل، وتوضيحها بالتفصيل، ومواصلة عملية التفاوض.

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الرئيس الروسي ألمانيا أوكرانيا إيطاليا بريطانيا بوتين

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