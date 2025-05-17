السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب: سأجري اتصالا مع بوتين وزيلينسكي الإثنين المقبل

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن رغبته بأن تكون اتصالاته مع الرئيس الروسي والأوكراني مثمرة.

ترامب: سأجري اتصالا ببوتين وزيلينسكي

وجدد ترامب تأكيده أنه سيجري اتصالا هاتفيًا مع بوتين الاثنين المقبل، ومن ثم سوف يتصل بزيلينسكي وأعضاء في الناتو من أجل وقف حمام الدم في أوكرانيا وسيتطرق أيضا للتجارة.

وقال ترامب: نأمل أن يتم وقف إطلاق النار في أوكرانيا وتنتهي هذه الحرب العنيفة التي ما كان ينبغي أن تندلع أبدا.

كما أشار الرئيس الأمريكي الي ضرورة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة عاجلا لا آجلا، مضيفًا: مدير الاحتياطي الفيدرالي قد يفسد الأمور مجددا.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الروسي والأوكراني الرئيس الروسي أوكرانيا

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