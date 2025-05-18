بالتعاون مع الصحة العالمية، الرياضة تنظم ورشة عمل لتعزيز الصحة النفسية

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان “الصحة النفسية والرفاه الاجتماعي للشباب”، استهدفت عددا من طلاب وطالبات الجامعات، وذلك بمدينة الأقصر، ضمن خطة لتعزيز الصحة النفسية لدى الشباب.

تم تنفيذ الورشة من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي، متمثلة في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الشباب والرياضة تنظم ورشة عمل لتعزيز الصحة النفسية

تهدف الورشة إلى رفع وعي الشباب بالتحديات النفسية والاجتماعية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل الفعّال مع الضغوط الأكاديمية والاقتصادية، وبناء مناخ صحي وآمن نفسيًا في محيطهم الاجتماعي والتعليمي.

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الشباب والرياضة تنظم ورشة عمل لتعزيز الصحة النفسية

شملت الجلسات التفاعلية محاور متعددة، من أبرزها: مبادئ الصحة النفسية، والتعرف على علامات الإنذار المبكر، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالإضافة إلى مهارات التكيف، وبناء المرونة النفسية، والتواصل الفعّال، إلى جانب مناقشة السلوكيات الإدمانية ومخاطر التفكير في الانتحار وسبل الوقاية.

قدّم الورشة الدكتور مصطفى كامل مستشارا الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية والدكتورة راندا ابو النجا، وأكدا على أهمية الدور الإيجابي للطلاب في تعزيز ثقافة طلب الدعم، ومواجهة الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، من خلال المبادرات الجماعية والعمل داخل مجتمعاتهم الجامعية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذه الورشة تأتي امتدادًا لاستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري المتكامل، وتعزيز مفاهيم الصحة النفسية والرفاه الاجتماعي للشباب كأولوية وطنية، في إطار رؤية مصر 2030.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم برامج التوعية والتدخل المبكر في مجالات الصحة النفسية، واستكمالًا لسلسلة من الأنشطة التدريبية التي أُقيمت سابقًا في محافظات الإسماعيلية، الإسكندرية، أسوان، والقاهرة، بهدف تعميم النموذج وتوسيع نطاق المستفيدين من شباب الجامعات

وزير الرياضة يهنئ نور الشربيني ومصطفى عسل بعد تتويجهما ببطولة العالم للإسكواش

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص التهاني إلى بطلي الإسكواش نور الشربيني ومصطفى عسل بعد تتويجهما بلقبي بطولة العالم للإسكواش، والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يرسخ من الريادة المصرية العالمية في لعبة الإسكواش ويعكس حجم الدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة المصرية.

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