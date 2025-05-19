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خارج الحدود

صاروخ حوثي يجبر خطوط الطيران اليونانية على إلغاء رحلاتها لإسرائيل

مطار تل أبيب،فيتو
مطار تل أبيب،فيتو

 أفادت القناة 12، اليوم الإثنين، بأن الخطوط الجوية اليونانية أعلنت إلغاء رحلاتها لإسرائيل لهذا اليوم بعد إعلان سابق باستئناف رحلاتها في إسرائيل.

الخطوط اليونانية تعيد إلغاء رحلاتها لإسرائيل

 وكانت أوقفت بعض شركات الطيران العالمية مجددا رحلاتها من تل أبيب وإليها بعد أن سقط صاروخ أطلقه الحوثيون  قرب المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار

واستأنفت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في يناير بعد أن أوقفتها معظم فترة العام ونصف العام منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وفقًا لـ "رويترز".

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