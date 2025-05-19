صاروخ حوثي يجبر خطوط الطيران اليونانية على إلغاء رحلاتها لإسرائيل

أفادت القناة 12، اليوم الإثنين، بأن الخطوط الجوية اليونانية أعلنت إلغاء رحلاتها لإسرائيل لهذا اليوم بعد إعلان سابق باستئناف رحلاتها في إسرائيل.

الخطوط اليونانية تعيد إلغاء رحلاتها لإسرائيل

وكانت أوقفت بعض شركات الطيران العالمية مجددا رحلاتها من تل أبيب وإليها بعد أن سقط صاروخ أطلقه الحوثيون قرب المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار

واستأنفت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في يناير بعد أن أوقفتها معظم فترة العام ونصف العام منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وفقًا لـ "رويترز".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.