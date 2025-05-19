5 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية اللبنانية بالقاهرة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين الرئيس اللبناني جوزيف عون للتباحث بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي.

وتتمثل أبرز الملفات التي تتصدر المباحثات المصرية اللبنانية في الآتي:

1- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وخاصة تعزيز التعاون بين مصر ولبنان في جميع المجالات خاصة الجوانب الاقتصادية إضافة إلى التطورات التي تحصل على مستوى المنطقة وتنسيق المواقف بشأنها.

2- استعراض الأوضاع في لبنان لاسيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمناطق اللبنانية في منطقة جنوب لبنان والعدوان المستمر الذي يطال المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية بشكل شديد والتطورات الإقليمية بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

3- التطرق الى الملفات الاقتصادية، لاسيما وان مصر لديها خبرة في كثير من المجالات، خصوصًا في ما يتعلق بقطاع الغاز والكهرباء وإعادة الاعمار.

4- كيفية دعم الجيش وإعادة إحياء اللجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية.

5- بحث نتائج زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى المنطقة ولقاءاته في دول الخليج ورفع العقوبات الاميركية عن سوريا وانعكاسات ذلك على دول المنطقة.

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