180 دقيقة تفصل محمد صلاح عن معادلة رقم هنري.. مباراة برايتون بوابة الملك المصري لإنجاز جديد بالدوري الإنجليزي.. ومنافسة شرسة مع مبابي على الحذاء الذهبي

برايتون ضد ليفربول، يستعد فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح لمواجهة برايتون في العاشرة مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب "فالمر"، ضمن الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستعد محمد صلاح لخوض مباراته رقم 300 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، والتي تمثل في الوقت نفسه مباراته رقم 400 مع الفريق في مختلف المسابقات.

وفي حال تمكن صلاح من الوصول إلى هذا العدد من المباريات، سيصبح اللاعب الأفريقي الرابع الذي يصل إلى 300 مباراة أو أكثر في الدوري الإنجليزي.

وسبق ونجح ثلاثة لاعبين أفارقة في المشاركة في أكثر من 300 مباراة، وهم: الإيفواري كولو توريه صاحب الـ 353 مباراة، يليه وولفريد زاها 305 مباراة، بالإضافة إلى الغاني جوردن آيو الذي شاكر في 303 مباراة بالمسابقة.

وشارك النجم الإيفواري كولو توريه، مع العديد من الفرق في الدوري الإنجليزي، أبرزها: "ليفربول، أرسنال، مان سيتي وليفربول"، كما أن مواطنه وويلفريد زاها الذي يأتي في المركز الثاني لعب في صفوف أكثر من فريق إنجليزي، هي: "مان يونايتد، كارديف سيتي وكريستال بالاس".

كما لعب النجم الغاني جوردان آيو 303 مباراة في الدوري الإنجليزي، رفقة كل من: "أستون فيلا، كريستال بالاس، سوانزي سيتي وليستر سيتي".

محمد صلاح يسعى لكسر صيامه التهديفي

كما يسعى محمد صلاح لكسر صيامه التهديفي في مباراة برايتون ضد ليفربول بعدما سجل هدفًا واحدًا في آخر 7 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وينتظر محمد صلاح إنجازا آخرا في حالة تسجيله هدفا في شباك برايتون، لينفرد بالرقم القياسي للأهداف المسجلة خارج الأرض في موسم واحد في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح 16 هدفًا خارج "الأنفيلد" مع ليفربول في موسم 2024/25، وهو أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في تاريخ البطولة بالتساوي مع هاري كين (2022-2023) وكيفن فيليبس (1999-2000).

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفًا، بالإضافة إلى تصدره قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 18 تمريرة حاسمة.

محمد صلاح ومعادلة رقم تييري هنري

ويمتلك محمد صلاح فرصة ذهبية هذا الموسم ليكون فقط ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأقوى فى العالم الذي يحقق الحذاء الذهبي 4 مرات، ويفصل محمد صلاح 180 دقيقة، حيث مباراتا الجولتين الـ 37 والـ 38 من البطولة.

وكان محمد صلاح قد توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز المرة الأولى عام 2018، وذلك بعدما تمكن من نسجيل 32 هدفًا، قبل أن يتوج بالجائزة للمرة الثانية في عام 2019 برصيد 22 هدفًا، مناصفة مع زميله السابق في ليفربول، السنغالي ساديو ماني الذي يلعب حاليًا في النصر السعودي، والجابوني أوباميانج لاعب أرسنال السابق والقادسية السعودي حاليًا، في حين توج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في عام 2022 مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج سون مين لاعب توتنهام هوتسبير بـ23 هدفًا لكل لاعب.

ولم ينجح أي لاعب إلا الفرنسي تييري هنري فى الفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 4 مرات، وذلك بقميص أرسنال أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

الحذاء الذهبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية

ويتصدر فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي قائمة هدافي أوروبا برصيد 39 هدفا، ويليه كيليان مبابي برصيد 29 هدفا، ثم محمد صلاح 28 هدفا في المركز الثالث.

ويتصدر جيوكيريس سباق الحذاء الذهبي برصيد 58.5 نقطة، فيما يملك مبابي 58 نقطة بعد تسجيله 29 هدفا، ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في القائمة برصيد 56 نقطة بعد 28 هدفًا.

وأحرز جيوكيرس 39 هدفًا في منافسات الدوري البرتغالي هذا الموسم مع سبورتينج لشبونة، ما يساوي 58.5 نقطة، بينما يحتاج محمد صلاح صاحب الـ 56 إلى إحراز هدفين إضافيين لخطف صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي 2025 وعدم تسجيل مبابي في مباراته الأخيرة بالليجا.

ويتأخر مبابي بنصف نقطة فقط عن فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتينج لشبونة في السباق على الحذاء الذهبي الأوروبي.

وتحتسب الأهداف في الدوري البرتغالي بـ1.5 نقطة لكل هدف، بينما تحسب بنقطتين في إنجلترا، في قائمة سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

يحتسب كل هدف يسجله جيوكيريس بـ1.5 نقطة، عندما يلعب في دوري خارج المراكز الخمسة الأولى في أوروبا، في حين أن هدف مبابي في الدوري الإسباني يحتسب بنقطتين.

ويسعي ليفربول لاستعادة الانتصارات من بوابة برايتون في الدوري الإنجليزي بعدما خسر الريدز أمام تشيلسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ 35 في أولى مباريات ليفربول بعد التتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم التعادل مع أرسنال بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب "أنفيلد".

موقف ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز التاسع برصيد 55 نقطة، قبل إنطلاق منافسات الجولة.

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