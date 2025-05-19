الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية في البرتغال

فاز رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينجرو، اليميني المعتدل، في انتخابات تشريعية مبكرة أجريت مساء أمس الأحد، لكنه لم يحصد غالبية برلمانية كافية لضمان الاستقرار السياسي للبلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

وبلغ اليمين المتطرف ممثلًا بحزب "تشيغا" للمرة الأولى عتبة 20% من الأصوات، وقد يتخطى الحزب الاشتراكي ليصبح أكبر قوة معارضة.

وبحسب النتائج الرسمية الشبه الكاملة، حصل المعسكر الحكومي (حزب التحالف الديمقراطي) على 32,7% من الأصوات، مقابل 23,4% للحزب الاشتراكي و22,6% لحزب "تشيجا".

وحصل الائتلاف المنتهية ولايته على 89 مقعدًا من أصل 230 مقعدًا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للغالبية المطلقة البالغة 116 مقعدًا.

ومونتينيغرو محام يبلغ 52 عامًا، ولطالما رفض تولي الحكم بدعم من تشيغا، وقد يتمكن من تشكيل غالبية أوسع من خلال ائتلاف مع حزب المبادرة الليبرالية الذي يحل رابعًا مع 5,5% من الأصوات.

وفي الوقت الراهن، يتعادل الاشتراكيون واليمين المتطرف بعدد المقاعد، وهو 58 نائبًا لكل منهما.

وتأتي الانتخابات في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تعدّ قرابة 10 ملايين نسمة، في وقت يواجه فيه التكتل توترات تجارية عالمية، ويسعى إلى تعزيز دفاعاته.

ودُعي إلى الانتخابات، أمس الأحد، بعدما خسر مونتينجرو تصويتًا على الثقة في البرلمان في مارس الماضي.

وكان مونتينجرو هو نفسه من تقدم بمقترح طرح الثقة، عقب اتهامات بتضارب مصالح مرتبطة بشركته الاستشارية.

سياسة الهجرة

وعلى غرار أحزاب اليمين المتطرف الأخرى التي أحرزت تقدمًا في أنحاء أوروبا، استفاد حزب "تشيجا" من المعارضة للهجرة والمخاوف من الجريمة.

وحقق حزب "تشيجا" الذي أسس عام 2019 تقدمًا كبيرًا، إذ حصل العام الماضي على 18% من الأصوات، ليرتفع عدد نوابه من 12 إلى 50 نائبًا.

إلا أن الحزب واجه أيضًا مواقف محرجة، من بينها اتهامات لأحد نوابه بسرقة حقائب بشكل متكرر من أحزمة نقل الأمتعة في المطارات.

واضطر زعيم الحزب أندريه فينتورا، المعلق الرياضي السابق البالغ 42 عامًا، لمغادرة تجمعين انتخابيين بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الأخير من الحملة بسبب آلام في المعدة.

ونُقل إلى المستشفى في المرتين، لكنه فاجأ الجميع بحضوره الفعالية الختامية للحزب يوم الجمعة.

وازداد عدد الأجانب في البرتغال أربعة أضعاف مقارنة بما كان عليه في العام 2017، ليشكل حاليًا حوالى 15% من السكان.

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