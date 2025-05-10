ألسن عين شمس تحصل علي موافقة "الأعلى للجامعات" لتدشين برنامج للدراسات العليا

استقبلت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس سعادة السفير روي تيرينو، سفير جمهورية البرتغال في القاهرة، في إطار احتفال الكلية باليوم العالمي للغة البرتغالية.

موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تدشين برنامج للدراسات العليا

شهد اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين كلية الألسن والجانب البرتغالي، بالإضافة إلى متابعة المستجدات المتعلقة بقسم اللغة البرتغالية بالكلية.

وقد استعرضت سلوى رشاد، عميد الكلية، خلال اللقاء التطورات الأخيرة بالقسم، مشيرة إلى حصول الكلية على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تدشين برنامج للدراسات العليا، يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة للعمل داخل القسم.

كما تم تقديم مجموعة من الأنشطة الطلابية التي نُفذت تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة البرتغالية، وذلك بحضور المستشارة ايرما كونداليز، والقائم بأعمال رئيس القسم دكتورة ريهام عزت.

وتنوعت الأنشطة بين الترجمة والعروض التقديمية حول ثقافات الدول الناطقة باللغة البرتغالية، ما يعكس ثراء وتنوع البرنامج الأكاديمي.

وفي ختام الفعالية، قام السفير روي تيرينو بتكريم الطالبة سماء أحمد الشيخ، الفائزة في مسابقة الكتابة الأدبية عن قصتها القصيرة بعنوان "ظلال المرآة"، تقديرًا لتميزها الإبداعي، كما أشاد سعادة السفير بالمستوى المتميز لطلاب القسم.

يُذكر أن قسم اللغة البرتغالية قد تم تأسيسه بكلية الألسن في عام 2019، وخرّج منذ ذلك الحين عددًا من الطلاب المتميزين الذين التحقوا بسوق العمل في مجالات متعددة، أبرزها السياحة، والترجمة، وخدمة العملاء.

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