تفاصيل جديدة في أزمة مسلسل قلع الحجر

علمت فيتو من أحد العاملين في طاقم عمل الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر ، الذي شهد أزمة بين منتج العمل والعاملين فيه منذ أيام قليلة بسبب الأجور، أن جميع العاملين حصلوا على أجور الجزء الأول.

وأضاف: "جميع العاملين حصلوا على ما يقرب من 70٪ من أجور الجزء الثاني، ومتبقي لهم جزء بسيط، بعد تسويق العمل سيحصلون عليه، وهذا أمر طبيعي في جميع الأعمال الدرامية".

وكان الفنان محمد رياض بطل مسلسل “قلع الحجر 2” الذى تم عرضه خلال موسم رمضان 2025، قد كشف عن تفاصيل الأزمة التي تواجه صناع صناع المسلسل ، حيث أكد أن هناك عدد كبير من العاملين لم يتقاضوا أجورهم عن عملهم منهم فنيون، وعاملو إضاءة وعمال، وفنانون رغم عرض المسلسل على قنوات كبرى.

وأكد في تصريحات خاصة لـ فيتو إنه تقاضي جزءا بسيطا جدا عن دوره في العمل، قائلًا: "ما حصلت عليه يعتبر أننى لم أحصل على أى شىء نهائي مقابل أجرى في العمل".



وتابع: “هناك بعض الفنانين لم يتقاضوا أى مقابل حتى الآن، وقمنا كمجموعة عاملين في المسلسل بتقديم شكوى لنقابة المهن التمثيلية، ويتم دراستها في الوقت الحالي مع المنتجين”.



مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدية من أبطال عدد من النجوم وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

وتشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر محاولة قتل العمدة فرماوي الذي يلعب دوره الفنان محمد رياض، بسبب المشاكل والأزمات التي تعرض لها خلال الجزء الأول من العمل.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج حسني صالح.

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