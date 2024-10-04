الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بناء ديكورات جديدة بمنطقة الصليبية لبدء تصوير "قلع الحجر 2"

مسلسل قلع الحجر،فيتو
مسلسل قلع الحجر،فيتو

يواصل  صناع  مسلسل قلع الحجر  تصوير أحداث الجزء الثاني، ومن المقرر أن تشهد أحداثه  العديد من المفاجآت.

وقرر مخرج العمل حسني صالح بناء بعض الديكورات الجديدة للعمل بمنطقة الصليبية ليتم تصوير عدد كبير من أحداث العمل فيها، بعد الانتهاء من تصوير ديكورات الصعيد.

وتم الانتهاء من كتابة سيناريو العمل بشكل كامل حاليًا ويقوم المخرج حسني صالح بتحديد أماكن التصوير المقرر أن يتم التصوير فيها.


مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم والمسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر من بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قلع الحجر مسلسل قلع الحجر 2 محمد رياض حسني صالح مسلسلات رمضان 2025

الأكثر قراءة

بعد قليل، قطع المياه عن 10 مناطق حيوية بالقاهرة لمدة 5 ساعات

أغرياه بوظيفة وعزباه لمدة يومين، اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل ممرض وتقطيع جسده لأشلاء بالزاوية (صور)

دون تردد، زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام السلاح النووي

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعدي الشرطة على شخص وأسرته والاستيلاء على متعلقاته بالبدرشين

مقتل ممرض وتقطيع جثته داخل بانيو حمام وتوزيعها في شوارع الزاوية الحمراء

تراجع طن اليوريا العادي 893 جنيهًا، ننشر أحدث أسعار الأسمدة بالأسواق

هل تم إيقاف الملاكمة الأولمبية إيمان خليف مدى الحياة وسحب ألقابها؟ القصة كاملة

رضا عبدالعال: نسخة إمام عاشور مع الزمالك أفضل من الأهلي

منوعات

المزيد

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

المزيد

خدمات

المزيد

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية