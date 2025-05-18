الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

رئيس الإسماعيلي يطالب بإلغاء الهبوط في اجتماع رابطة الأندية

نصر أبو الحسن رئيس
نصر أبو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي، فيتو

كشفت مصادر داخل اجتماع رابطة الأندية المحترفة مع رؤساء ومسؤولي أندية الدوري الممتاز، أن نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي طالب خلال الاجتماع، بإلغاء الهبوط هذا الموسم، خاصة أنه موسم استثنائي، ووافقت الأندية على هذا الطلب من أجل إعادة ضبط مواعيد إنطلاق وانتهاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة القادمة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، أصرت على ضرورة هبوط فريقين في الموسم الحالي كما هو متفق عليه من بداية الموسم الحالي.

كلمة رئيس الإسماعيلي في اجتماع الرابطة

وقال رئيس نادي الإسماعيلي إن الدراويش خاض الموسم في ظروف شبه مستحيلة، بعد وفاة إيهاب جلال المدير الفني قبل انطلاق المسابقة، بالإضافة إلى سلسلة إصابات قوية عانى منها الفريق، وإيقاف القيد ما حرم الفريق من تدعيم الصفوف، ومديونيات خارجية ضخمة تخطت الـ9 ملايين دولار في قضايا دولية.‎

وأضاف رئيس نادي الإسماعيلي أنه "منذ بداية الدوري وحتى الآن، صعد 74 ناديًا تابعًا لشركات وهيئات، في المقابل تواجه الأندية الجماهيرية العريقة صعوبات تؤدي إلى اختفائها من المشهد الكروي إذا لم يتم التدخل العاجل".‎

وأنهى حديثه قائلا إن استمرار الهبوط في ظل هذه الأوضاعُ يقضي على تاريخ أندية تمثل روح الكرة المصرية وجماهيرها، داعيًا الرابطة إلى موقف استثنائي من أجل الحفاظ على الهوية الكروية".

رئيس مودرن سبورت يطلب التصويت على إلغاء الهبوط

فيما طالب وليد دعبس رئيس مودرن سبورت أن يكون هناك تصويت بين الأندية في مسألة الغاء الهبوط من عدمه 

 

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