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رياضة

رابطة الأندية تدخل تعديلات على لائحة قيد الأجانب في الموسم الجديد

اجتماع الرابطة مع
اجتماع الرابطة مع الأندية، فيتو

رابطة الأندية، رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلال اجتماعها اليوم مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، مطالب بعض الأندية بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الموسم الجديد 2025 - 2026.

وقال مسئولو رابطة الأندية إن قيد 8 لاعبين أجانب منهم 3 تحت السن، هو عدد مناسب جدا، ولن يتم إدخال أي زيادة على هذا العدد.

رابطة الأندية ترفض ضم حراس أجانب

وكشف مصدر في رابطة الأندية المحترفة في تصريحات خاصة، أن هناك ناديين هما الاسماعيلي وبتروجيت، طلبا السماح بالتعاقد مع حارس أجنبي في لائحة قيد الأجانب، ولكن تم رفض طلبيهما.

وبحسب المصدر، فإن الرابطة وافقت فقط على إدخال تعديل على لائحة قيد الأجانب في الموسم الجديد، بأن يتم السماح بإشراك 6 لاعبين أجانب بدلا من 5، ولكن بشرط أن يكون بينهم لاعب أجنبي من الثلاثة المقيدين تحت السن.

وجاء في نص البيان الرسمي الصادر عقب الاجتماع أنه.. بشأن لائحة قيد اللاعبين الأجانب، تؤكد رابطة الأندية المصرية المحترفة رغبة الأندية في بقاء العدد المحدد لقيد اللاعبين الأجانب (5 فوق السن و3 تحت السن) مع مشاركة 6 لاعبين في المباراة أحدهم على الأقل تحت السن حفاظًا على استقرار اللوائح الفنية المعتمدة للمواسم المقبلة.

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