لمدة أسبوع، تفاصيل قرار الاحتلال بإدخال المساعدات إلى غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، تفاصيل قرار الاحتلال الإسرائيلي بـإدخال المساعدات إلى غزة.

الحكومة الإسرائيلية تقرر إدخال المساعدات إلى غزة

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسئول إسرائيلي قوله، إن إدخال المساعدات إلى غزة هو قرار مؤقت لأسبوع حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع.

وتابع المسئول في الاحتلال الإسرائيلي، أن معظم مراكز توزيع المساعدات ستكون جنوبي القطاع تحت إدارة الجيش وشركات أمريكية.

بينما نقلت الـ14 العبرية، أن قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة تسبب في جدال حاد خلال اجتماع مجلس الوزراء.

بن غفير يهاجم قرار السماح بإدخال المساعدات إلى غزة

وزعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي (المتطرف) إيتمار بن غفير: "كل مساعدة إنسانية تدخل إلى غزة ستصب في مصلحة حماس، في وقت يعاني فيه المحتجزون في الأنفاق"، وفق تعبيره.

وأضاف بن غفير، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرتكب خطأ جسيما بقرار إدخال المساعدات، وهو لا يملك أغلبية للقرار أساسا.

وتابع زاعما: "يجب سحق حماس فقط، لا أن نمنحها مقومات للبقاء".

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