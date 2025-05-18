الإثنين 19 مايو 2025
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خارج الحدود

وفق بيان ديوان نتنياهو، حكومة الاحتلال تقرر إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “قررنا إدخال المساعدات إلى غزة بناء على توصية الجيش من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية”.

 

إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وبحسب موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين فإن المجلس السياسي والأمني قرر استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري.

وأضافت أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: المساعدات ستنقل عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة 24 مايو.

 

رفض إجراء تصويت على قرار الموافقة على استئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

من جهتها قالت هيئة البث العبرية: إن قرار استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري تم دون تصويت رغم معارضة سموتريتش ووزراء.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فأن وزراء حضروا مناقشة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يعتقدون أن القرار جاء نتيجة ضغوط أمريكية.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو رفض إجراء تصويت على قرار الموافقة على استئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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