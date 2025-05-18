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ثقافة وفنون

أيكوم مصر تمنح مركز محمود سعيد للمتاحف جائزة أفضل أداء متحفي

فوز مركز محمود سعيد
فوز مركز محمود سعيد للمتاحف بأفضل أداء، فيتو

اليوم العالمي للمتاحف، منحت اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف "أيكوم" مصر جائزة أفضل أداء متحفي في مجال الأنشطة التعليمية لمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وذلك في المسابقة التي نظمتها ضمن احتفالها باليوم العالمي للمتاحف بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، وكأنها جائزة يتوج بها البرنامج الحافل لوزارة الثقافة للاحتفاء بهذه المناسبة بدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وكان لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش نصيب وافر من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة والمتميزة والتي تلبي اهتمامات شرائح مختلفة من الجماهير.

أُقيم الحفل بقاعة مؤتمرات متحف الحضارة بحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار والدكتور أسامة عبد الوارث عضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف والدكتور فكري حسن عالم المصريات والآثار والدكتورة سلوى حمدي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض ممثلة لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وعدد من المتخصصين في مجال المتاحف المختلفة، وتسلمت الجائزة الدكتورة نهى يوسف مدير مركز محمود سعيد للمتاحف وفريق عمل المركز.

وتقديرًا لهذا الدور وهذه النجاحات قرر الدكتور وليد قانوش إقامة احتفالية لتكريم أفضل فرق العمل المتحفي بالقطاع على جهودهم وإخلاصهم، والاحتفاء بجائزة الأيكوم التي حصل عليها فريق العمل بمجمع متاحف محمود سعيد تنظم في أقرب وقت.

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