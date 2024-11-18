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ثقافة وفنون

احتفالًا باليوم العالمي للطفل، مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ندوة "الفن البصري"

ندوة الفن البصري،
ندوة الفن البصري، فيتو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنظيم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية ندوة فنية بعنوان "الفن البصري وتنمية خيال الطفل" وتتخذ من الفن الاستباقي نموذجًا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

ويلقي ندوة “الفن البصري وتنمية خيال الطفل” الفنان والباحث مينا التوفيقي، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقون 19 و20 و21 نوفمبر 2024 من الساعة الـ 6 إلى الـ 8 مساءً بقاعة الندوات بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

 

الفن البصري

 الفن البصري  من أنواع الفنون التي تحتاج إلى رؤيتها لتذوق جمالها وإبداعها، وتعرف كذلك بأنها  الأعمال الفنيّة التي تشغل حيزًا ومساحة، وتشمل أيضًا الفنون التطبيقية والتعبيرية إلى جانب الفنون الجميلة، حيث أطلق هذا المصطلح في البداية على الفنون الجميلة فقط لكن تم ضم أنواع الفنون الأخرى مؤخرًا.

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قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش مركز محمود سعيد مركز محمود سعيد للمتاحف اليوم العالمي للطفل

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