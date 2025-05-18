مدرب نيجيريا تحت 20 سنة: "سعيد بالبرونزية والمباراة كانت صعبة للغاية"

أمم أفريقيا للشباب، عبّر أليو زوبير المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 سنة عن سعادته الكبيرة بتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا للشباب، وذلك عقب فوز فريقه على منتخب مصر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

مواجهة مصر كانت صعبة

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “أنا سعيد جدًا بهذا الإنجاز. المباراة أمام منتخب مصر كانت صعبة للغاية، وحُسمت بركلات الترجيح، وهو ما يعكس مدى التقارب بين الفريقين".

خسرنا بشكل مفاجئ أمام جنوب أفريقيا

وأضاف: “كنا نطمح للوصول إلى النهائي، لكننا خسرنا بشكل مفاجئ أمام جنوب أفريقيا في نصف النهائي، رغم أننا كنا الأفضل خلال اللقاء. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن البطولة شهدت مستويات قوية من عدة منتخبات".

وختم حديثه بالتأكيد على فخره بلاعبيه وما قدموه من أداء مميز طوال مشوار البطولة.

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