الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

من هو بديل عماد متعب في عضوية رابطة الأندية؟

عماد متعب نائب رئيس
عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية السابق، فيتو

اعتمدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع أندية الدوري الممتاز، تعيين إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، عضوا في المكتب التنفيذي برابطة الأندية خلفا لعماد متعب، الذي أعلن استقالته من عضوية الرابطة في وقت سابق.

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن تعيين إبراهيم الكفراوي جاء بتزكية من النادي الأهلي، ليكون ممثلا للقلعة الحمراء في رابطة الأندية 

ابراهيم الكفراوي، فيتو
ابراهيم الكفراوي، فيتو

إلغاء الهبوط في الموسم الحالي

استقرت رابطة الأندية على إلغاء الهبوط في الدوري المصري بالموسم الحالي، بعد إعادة التصويت بين الأندية التي حضرت الإجتماع وعددها 15 ناديا، مع مسئولي الرابطة اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة.

وجاءت الموافقة في التصويت الثاني على على إلغاء الهبوط في دوري هذا الموسم بالإجماع من قبل الخمسة عشر ناديا التي حضرت الاجتماع.

شكل الدوري المقترح في الموسم المقبل

وقال مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الموسم الجديد سيشهد إقامة دور أول من جولة واحدة، على أن يتم تقسيم الفرق في الدور الثاني، مجموعتين، الأولى ستكون مجموعة البطولة والثانية مجموعة تفادي الهبوط.

 

7 أندية في مجموعة التتويج

أشار المصدر إلى أن مجموعة البطل في الموسم الجديد تشهد وجود 7 فرق فقط، أما مجموعة تفادي الهبوط، ستكون 14 فريقا، سيهبط منها 4 فرق.

وأقيمت فعاليات الاجتماع الخاص برابطة الأندية مساء اليوم دون حضور الزمالك وبيراميدز.

 

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