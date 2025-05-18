الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة فاركو

مران الأهلي
مران الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس اليوم تدريباته دون راحة عقب الفوز أمس على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف وذلك استعدادا لمواجهة فاركو القادمة في الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي عماد النحاس اخبار الأهلي

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