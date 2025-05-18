الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين فاركو وحرس الحدود في الشوط الأول

فريق فاركو لكرة القدم،
فريق فاركو لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو أمام حرس الحدود، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة بمجموعة التتويج من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد محاولات هجومية من قبل الفريقين، سعيا لخطف هدف التقدم، والسيطرة على مجريات المباراة، ولكن الرقابة اللصيقة والتنظيم الدفاعي، أفشل كل المحاولات لهز شباك الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 

تشكيل فاركو أمام حرس الحدود

يدخل فريق فاركو مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل يضم كل من:

محمد سعيد شيكا - جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - بابكار نداي - أحمد البحراوي - عمر رضا - محمد فخري - عمرو ناصر - محمود عماد - أحمد شريف.

 

تشكيل حرس الحدود أمام فاركو

كما يدخل فريق حرس الحدود مباراته أمام فاركو بتشكيل مكون من:

أيمن رجب - كريم يحيى - إسلام بو سليمة - أحمد عماد - إبراهيم عبد الحكيم - محمد مجلي - فوز الحناوي - محمد مصطفى - محمود العربي أوكا - حازم محمد - محمود ممدوح.

فريق حرس الحدود، فيتو
فريق حرس الحدود، فيتو

موعد مباراة فاركو ضد حرس الحدود

يخوض فريق فاركو في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، نظيره حرس الحدود في إطار مباريات الجولة السابعة في المرحلة الثانية بمجموعة التتويج بالدوري المصري “دوري نايل”.

مباراة فاركو وحرس الحدود والتي تقام على أرض استاد المكس يتوقع أن تكون حافلة بالقوة في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

فاركو ضد حرس الحدود

فاركو في آخر ظهور له تعادل مع المصري البورسعيدي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

ترتيب فاركو وحرس الحدود 

ويتواجد فاركو حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري برصيد 31 نقطة من جانبه يقبع حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 23 نقطة.

حرس الحدود في آخر لقاء له تعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مجموعة التتويج بالدوري المصري.

حرس الحدود يستهدف تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الابتعاد عن قاع جدول ترتيب مجموعة التتويج في بطولة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري فاركو حرس الحدود فاركو أمام حرس الحدود استاد المكس

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة فاركو وحرس الحدود في الدوري المصري

الأهلي يواصل تدريباته اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة فاركو

إبراهيم محمد حكما لمباراة فاركو وحرس الحدود في الدوري المصري

الدوري المصري، فوزي الحناوي يتوج رجلا لمباراة حرس الحدود والبنك الأهلي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني 2024-2025

بعد الاستقرار على إلغاء الهبوط، شكل الدوري المصري في الموسم المقبل

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني اليوم

كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار يصلون العرض الخاص لفيلم المشروع x (فيديو وصور)

شبورة ورياح مثيرة للأتربة والرمال، تحذير عاجل للأرصاد من طقس الغد

رابطة الأندية تحدد موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد

خدمات

المزيد

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الأرز اليوم الأحد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العجوة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم بشرط

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية