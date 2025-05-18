برشلونة يتقدم على فياريال 2-1 في ريمونتادا مثيرة بالشوط الأول

تقدم فريق برشلونة، على ضيفه فياريال، بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

أهداف الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد فياريال

افتتح فياريال التسجيل عن طريق أيوزي بيريز في الدقيقة 4، ثم تعادل برشلونة عن طريق لامين يامال في الدقيقة 38، قبل أن يسجل فيرمن لوبيز هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل برشلونة ضد فياريال

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في خط الدفاع: إريك جارسيا- إينيجو مارتينيز- باو كوبارسي- جيرارد مارتين

في خط الوسط: بيدري- جافي- فيرمين لوبيز

في خط الهجوم: لامين يامال- روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا دياز

برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني

وحسم برشلونة برصيد 85 نقطة، لقب الدوري الإسباني تحت قيادة هانز فليك بعدما انتصر على إسبانيول في الديربي الكتالوني يوم الخميس الماضي، بهدفين دون مقابل.

وهذا اللقب هو الثالث لبرشلونة خلال الموسم الجاري، بعد لقبي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، وجميعها على حساب غريمه ريال مدريد.

ويأتي فياريال في المركز الخامس بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 64 نقطة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين برشلونة وفياريال، بفوز برشلونة بنتيجة 5-1.



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