الجمعة 16 مايو 2025
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رحلة برشلونة حتى حصد اللقب 28 في الليجا.. أرقام خيالية وهجوم كاسح.. تألق أسطوري لـ يامال.. فليك يصنع الفارق.. والسيطرة على الكلاسيكو تتصدر المشهد

برشلونة
برشلونة

حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني قبل جولتين من نهاية المسابقة، بعد فوزه على إسبانيول بهدفين دون رد، لينهي الصراع مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويعد هذا اللقب هو رقم 28 في تاريخ برشلونة بالدوري الإسباني، ليواصل مطاردته لغريمه ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ 36 لقبًا.

تألق برشلونة هجوميًا تحت قيادة فليك


شهد الموسم الأول للألماني هانز فليك مع برشلونة تألقًا هجوميًا لافتًا، حيث سجل الفريق أهدافًا بكثرة وسهولة، وقاد هذا التألق كل من لامين يامال، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، وبيدري.


وحقق برشلونة فارق أهداف بلغ 61 هدفًا، متفوقًا على ريال مدريد بفارق 25 هدفًا وأيضا الأكثر تسجيلًا للأهداف في اوروبا حيث سجل 169 هدفًا في 58 مباراة، متفوقًا على بايرن ميونخ.


وعلى مستوى صناعة الأهداف يتصدر يامال  قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإسباني بـ 13 تمريرة حاسمة كما يعد يامال هو اللاعب الأكثر مراوغة في الدوري، حيث نجح في 149 مراوغة.

 

 

تألق اللاعبين الشباب


وفرض يامال  نفسه نجمًا بارزًا في الفريق، مسجلًا أهدافًا حاسمة وكاسرًا العديد من الأرقام القياسية.


بينما بيدري وجافي لاعبان شابان آخران يقدمان أداءً مميزًا مع الفريق.

تألق رافينيا وليفاندوفسكي


كما تألق مع برشلونة لاعبه البرازيلي رافينيا حيث سجل 34 هدفًا هذا الموسم، متفوقًا على أفضل حصيلة له سابقًا بأكثر من ثلاثة أضعاف.


بالإضافة إلى ليفاندوفسكي الذي سجل 40 هدفًا في 49 مباراة، منها 25 هدفًا في الدوري الإسباني، ويخوض أحد أفضل مواسمه مع برشلونة.

إنجاز الكلاسيكو يتصدر المشهد 


 برشلونة فاز بجميع مباريات الكلاسيكو ضد ريال مدريد  في موسم شهد ثلاث مباريات على الأقل بين الغريمين.


كما أصبح فليك ثاني أسرع مدرب لبرشلونة يبلغ 100 هدف، حيث حقق ذلك في 32 مباراة.

ريال مدريد يهنئ برشلونة 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الملكي، عبر منصة "إكس"، رسالة تهنئة مقتضبة جاء فيها: "تهانينا لبرشلونة على لقب الليجا 2024-2025".

احتفالية خاصة لبرشلونة 

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أنه حان وقت الاحتفال بموسم 2024 /2025 التاريخي، بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني وكأس الملك، أحرز البارسا لقبه الـ28 في الدوري الإسباني.

وأضاف أنه احتفالًا بهذا الإنجاز، سينظم البارسا اليوم الجمعة، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي)، موكب النصر الذي سيجوب شوارع مدينة برشلونة بمشاركة اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

 

وأشار الموقع إلى أن المسيرة ستنطلق من بوابة الدخول رقم 13 في سبوتيفاي كامب نو، وستنتهي عند نصب قوس النصر في حدود الساعة 9:30 مساءً.

وأوضح الموقع أن الاحتفالات  ستستمر حتى يوم الأحد، حيث يخوض نادي برشلونة مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم ضد فريق فياريال.

 

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