الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة فاركو وحرس الحدود في الدوري المصري

فريق فاركو لكرة القدم،
فريق فاركو لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة أحمد خطاب تشكيلة فريقه لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة بمجموعة التتويج من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل فاركو أمام حرس الحدود

يدخل فريق فاركو مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل يضم كل من:

محمد سعيد شيكا - جيفرسون إنكادا - أحمد عوض - ياسين مرعي - بابكار نداي - أحمد البحراوي - عمر رضا - محمد فخري - عمرو ناصر - محمود عماد - أحمد شريف.

تشكيل حرس الحدود أمام فاركو

كما يدخل فريق حرس الحدود مباراته أمام فاركو بتشكيل مكون من:

أيمن رجب - كريم يحيى - إسلام بو سليمة - أحمد عماد - إبراهيم عبد الحكيم - محمد مجلي - فوز الحناوي - محمد مصطفى - محمود العربي أوكا - حازم محمد - محمود ممدوح.

فريق حرس الحدود، فيتو
فريق حرس الحدود، فيتو

موعد مباراة فاركو ضد حرس الحدود

يخوض فريق فاركو في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، نظيره حرس الحدود في إطار مباريات الجولة السابعة في المرحلة الثانية بمجموعة التتويج بالدوري المصري “دوري نايل”.

مباراة فاركو وحرس الحدود والتي تقام على أرض استاد المكس يتوقع أن تكون حافلة بالقوة في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

فاركو ضد حرس الحدود

فاركو في آخر ظهور له تعادل مع المصري البورسعيدي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

ترتيب فاركو وحرس الحدود 

ويتواجد فاركو حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري برصيد 31 نقطة من جانبه يقبع حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 23 نقطة.

حرس الحدود في آخر لقاء له تعادل مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مجموعة التتويج بالدوري المصري.

حرس الحدود يستهدف تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الابتعاد عن قاع جدول ترتيب مجموعة التتويج في بطولة الدوري المصري.

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