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خارج الحدود

السفير عمرو الجويلى يتسلم مهام عمله بمفوضية الاتحاد الأفريقي

السفير عمرو الجويلي،
السفير عمرو الجويلي، فيتو

تسلم السفير عمرو الجويلى، منصبه الجديد مديرًا لمديرية منظمات أفارقة الشتات والمجتمع المدنى بمفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مسئولًا عن تنسيق موضوع العام للاتحاد الأفريقي وهو "العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الأفريقية من خلال التعويضات" الذي تمتد أنشطته لحين انعقاد القمة الأفريقية السنوية المقبلة في فبراير ٢٠٢٦.

السفير عمرو الجويلى يتسلم مهام عمله فى أديس أبابا

وحرصت السفيرة سلمى مليكة حدادي نائبة رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي على استقبال السفير عمرو لجويلى فور تسلمه العمل، متمنية له كل التوفيق في مهامه الجديدة.

وصرح "الجويلى" بأن تعيينه الجديد بالاتحاد الأفريقية جاء إثر مسابقة عامة تخللتها سلسلة من الاختبارات والمقابلات للتعيين لحين رسو الاختيار الذى يعتبر تقديرًا للكفاءات الدبلوماسية المصرية خاصة في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف عالميًا وإقليميًا.

مناصب السفير عمرو الجويلى فى العمل الدبلوماسي

وسبق أن تدرج السفير عمرو الجويلى بالسلم الدبلوماسي الوظيفى بوزارة الخارجية وصولًا إلى منصب مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، وسفيرًا لمصر لدى صربيا، كما خدم في بعثات وسفارات مصر في واشنطن، وجنيف، ونيويورك. ويعتبر منصبه الجديد هو الأرفع حاليًا لمسئول مصري بمقر المفوضية الأفريقية.

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