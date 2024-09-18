وزير الخارجية يصدر قرارا بالحركة الدبلوماسية

اعتمد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي حركة تسكين مساعدي وزير الخارجية ونوابهم ومديري الإدارات وتضمن تعيين أحمد شهاب الدين إبراهيم مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، السفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، السفير محمد الملا مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، السفير حاتم عبد القادر مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات.

السفير إيهاب فهمي مساعدا لوزير الخارجية للشئون العربية

وشملت حركة التسكين بحسب ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، تعيين السفير عمرو الجويلي مساعدا لوزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير إيهاب فهمي مساعدا لوزير الخارجية للشئون العربية، السفير ياسر علوي مدير معهد الدراسات الدبلوماسية ومدير إدارة البحوث والتقديرات، السفير عبير سليمان مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المؤتمرات الدولية.

وأصدر وزير الخارجية قرارا وزاريا بتعيين السفير وليد إسماعيل مديرا لإدارة الأمن، السفير محمد حيدر مساعدا لوزير الخارجية ومدير الإداراة القضائية، السفير هيثم صلاح مساعدا لوزير الخارجية للمراسم، السفير ياسر عبد الرحمن سرور مديرا لإدارة السودان وجنوب السودان، السفير أيمن الجمال مساعدا لوزير الخارجية ومدير إدارة الشئون العامة، السفير خالد الأبيض مديرا لإدارة التخطيط السياسي وإدارة الأزمات، السفير سيف الله قنديل مديرا لمركز القاهرة للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وشمل القرار الوزاري تعيين السفير سامح فاروق نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم، وزير مفوض أحمد عزت القطب نائب مدير بقطاع المراسم، وزير مفوض نازلي الفيومي نائب مدير بقطاع المراسم، ومستشار مريم محمد فاضل مدير شئون بقطاع مراسم، وتعيين الوزير المفوض وليد الفقي مديرا لوحدة مكافحة الإرهاب الدولي مع معاملته ماليا معاملة نائب مساعد وزير الخارجية.

وشمل القرار تعيين الوزير المفوض أحمد طايع مديرا لوحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف مع معاملته ماليا معاملة نائب مساعد وزير الخارجية، تعيين وزير مفوض أحمد الهمشري نائبا لمدير إدارة ليبيا مع معاملته ماليا معاملة نائب مساعد وزير الخارجية، تعيين وزير مفوض أحمد عزت الشندويلي نائبا لمدير معهد الدراسات الدبلوماسية مع معاملته ماليا معاملة نائب مساعد وزير الخارجية، المستشار تامر عزام مديرا لشئون التخطيط السياسي وإدارة الأزمات.

وتضمن القرار ندب كلي للسفير عمرو حمزة أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، المستشار شريف عيسي مدير شئون فلسطين، المستشار ياسمين أبو الفضل مدير شئون حقوق الإنسان، المستشار رهام سمير الفقي مدير شئون المؤتمرات الدولية، المستشار رحاب شاور مدير شئون أمريكا الشمالية، السفير هيثم جلال نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، السفير تامر مصطفى نائب مدير إدارة المناخ والبيئة، السفير هاني مصطفى مدير ادارة الاتصالات ونظم المعلومات والتحول الرقمي، السفير محمود السيد عمر مدير إدارة فلسطين، تعيين وزير مفوض طارق طايل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، تعيين وزير مفوض مراد محمد يسري نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير.

وزير مفوض محمد صلاح قشطة نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج

وشمل القرار تعيين وزير مفوض حازم محمد فوزي مدير شئون المعاهدات مع معاملته ماليا معاملة نائب مدير، تولي السفير أشرف الديب منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الإدارية بالعاصمة الإدارية، تولي السفير معتز أنور منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون المالية بالعاصمة الإدارية، وزير مفوض محمد طاهر بدر المشرف العام على المقر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعيين سفير أحمد فوزي عبد الجليل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، وزير مفوض محمد صلاح قشطة نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وزير مفوض وليد عثمان مدير مركز إصدارات جوازات السفر المميكنة، مستشار أميرة فتحي شاهين مدير الشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات مستشار محمد شكري حجازي مدير شئون بقطاع الشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وتعيين المستشار شيماء نبيل أمين مدير بقطاع الشئون القنصلية والمصريين في الخارج.

وشمل القرار الوزاري تعيين السفير محمد صفوت رمضان نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل والقرن والجنوب الافريقي، وزير مفوض شريف أحمد رفعت نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول غرب ووسط افريقيا وشئون الساحل، وزير مفوض هيثم محمد حسني مدير شئون دول وسط افريقيا، مستشار أحمد محمود حسين مدير شئون دول الساحل، مستشار محمد إبراهيم متولي مدير شئون حوض النيل، مستشار محمد رمضان محمود مدير شئون دول الجنوب الافريقي، وزير مفوض عبد الحميد هاني نائبا لمدير الإدارة القضائية، وزير مفوض ناجي نبيل بشارة نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول غرب أوروبا، وزير مفوض رشا حمدي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي، وزير مفوض شريف الجمال مدير شئون دول شرق أوروبا.

وتقرر تعيين المستشار الحسن أبو السعود مديرا لشئون دول شمال أوروبا والبلطيق، مستشار أحمد مجدي عبد الكريم مديرا لشئون تجمع دول فيشجراد، مستشار محمد حسن عباس مديرا لشئون دول غرب أوروبا، المستشار مروة محمد شعير مديرا لشئون دول وسط أوروبا، وزير مفوض عبد الحميد هاني الرافعي نائبا لمدير الإدارة القضائية، وزير مفوض شريف عبد العزيز بدير نائب مدير إدارة الأمن.

وزير مفوض إيمان البنهاوي نائب مدير إدارة إسرائيل

شمل القرار تعيين وزير مفوض حنان عبد العزيز شاهين نائب أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وزير مفوض رانيا محمود إبراهيم مدير شئون العلاقات الاقتصادية الدولية، المستشار مروة عبد العال محمود مدير شئون بالأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، المستشار شيرين اسماعيل الشهاوي مديرا لوحدة الطاقة والنقل، المستشار محمد مصطفى الهادي مديرا لوحدة الاقتصاد المصري والترويج للاستثمار، المستشار رشا الديسطي مدير الوحدة التنسيقية لتنفيذ رؤية مصر 2030، وزير مفوض إيمان البنهاوي نائب مدير إدارة إسرائيل، وزير مفوض محمد شحات نائب مدير إدارة المنظمات والتجمعات الافريقية، وزير مفوض محمد مزارع مدير شئون بإدارة المنظمات والتجمعات الافريقية، مستشار محمد عبد الرحمن مدير شئون بإدارة المنظمات والتجمعات الافريقية، السفير هاني مصطفى محمد مديرا لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

تضمن القرار أيضا تعيين السفير أحمد طاهر الفاضلي نائبا لمساعد وزير الخارجية للأمن الدولي، السفير أميرة محي الدين فهمي نائبا لمساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة، السفير إبراهيم عبد العظيم نائبا لمساعد وزير الخارجية للمنظمات غير الحكومية، وزير مفوض عبيدة أبو العباس الدندراوي نائبا لمساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة وحفظ السلام، تعيين وزير مفوض أحمد حسين خفاجي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون التجمعات السياسية والإقليمية، وزير مفوض وائل محمد سمير مدير شئون موضوعات اليونسكو والتراث الدولي منسق حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، وزير مفوض مها سراج الدين مصطفى مدير شئون موضوعات الأمن الغذائي والصحي والجنائي الدولية، وزير مفوض نادين مراد الجندي مدير شئون الفرانكفونية، المستشار محمود محمد عمرو مدير شئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

شمل القرار الوزاري تعيين المستشار مروة عبد الرحيم عبد الخالق مديرا لشئون موضوعات الملاحة والابتكار والقضايا الرقمية الدولية، المستشار أحمد عبد الفتاح مديرا لشئون بقطاع الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير أسامة الهادي رضوان نائبا لأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وزير مفوض علياء حمدي حسن مدير شئون بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وزير مفوض باسم سعيد عبد الهادي نائبا لمدير إدارة التعاون الدولي للتنمية.

السفير محمد أحمد حجازي نائبا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن

قرر وزير الخارجية تعيين السفير هيثم محمود غباشي نائبا لمساعد وزير الخارجية للتجمعات والمنظمات الآسيوية، السفير أسامة ثروت نائبا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول وغرب ووسط آسيا، وزير مفوض ساتي سربانة حبيب نائبا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول جنوب آسيا، وزير مفوض محمد عبد العزيز منير نائبا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول الآسيان، وزير مفوض شيماء لبيب مديرا لشئون بقطاع الشئون الآسيوية وشئون استراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي، مستشار محمد عاطف الحسيني مديرا لشئون دول غرب ووسط آسيا، مستشار هشام محمد السعيد مدير شئون دول شرق آسيا.

تضمن القرار الوزاري تعيين السفير علياء سمير برهان نائبا لمساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية، وزير مفوض أحمد محمد فريد نائبا لمساعد وزير الخارجية لشئون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والموضوعات الثقافية العامة والدينية، السفير محمد أحمد حجازي نائبا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وزير مفوض رامية شوقي عبد السلام نائبا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي، وزير مفوض مجدي محمد عبد الحميد مدير شئون دول المشرق العربي، وزير مفوض عبير رضوان نائب مدير إدارة الصحافة والإعلام

شمل القرار تعيين السفير إبراهيم عادل عبد الفتاح نائبا لمدير إدارة الشئون العامة، وزير مفوض محمد فتحي عبد العزيز نائبا لمدير إدارة الشئون العامة، وزير مفوض عبد اللطيف عبد السلام عبده نائبا لمساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، وزير مفوض محمد عمر عبد العزيز مديرا لشئون جامعة الدول العربية.