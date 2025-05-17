اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي لمناقشة مفاوضات إسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن اتصال هاتفي بين الوزير سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو.

الخارجية الروسية: لافروف أجرى محادثة هاتفية مع روبيو اليوم السبت



وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال نتائج المفاوضات التي جرت أمس في إسطنبول.

وبحث لافروف مع روبيو موضوع استمرار الاتصالات الروسية- الأمريكية، وتم كذلك التطرق لبعض القضايا الدولية والإقليمية الأخرى.



وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة لها دور إيجابي في قبول كييف اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف المفاوضات في إسطنبول.



وأكد لافروف "استعداد موسكو لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الأمريكي في هذا السياق".



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