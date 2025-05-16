الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية التنسيق المشترك بين البلدين

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع خليفة بن شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد. 

علاقات متميزة بين مصر والإمارات 

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية والتجارية، والرغبة المتبادلة في تحقيق مزيد من التطوير العلاقات على مختلف الأصعدة.

مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة

وشهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتبادل الرؤى بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، ومن بينها المستجدات في غزة واليمن وليبيا وسوريا، وتوافقا على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين. 

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تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وزير الدولة الاماراتي بدر عبد العاطي خليفة بن شاهين المرر التحضيري للقمة العربية في بغداد

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