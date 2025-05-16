وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية التنسيق المشترك بين البلدين

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع خليفة بن شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد.

علاقات متميزة بين مصر والإمارات

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية والتجارية، والرغبة المتبادلة في تحقيق مزيد من التطوير العلاقات على مختلف الأصعدة.

مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة

وشهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتبادل الرؤى بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، ومن بينها المستجدات في غزة واليمن وليبيا وسوريا، وتوافقا على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.