أمم أفريقيا للشباب، منتخب مصر يتعادل مع نيجيريا 1-1 بعد 75 دقيقة (صور)

أمم أفريقيا للشباب، تعادل منتخب مصر للشباب، مع نظيره منتخب نيجيريا، بنتيجة 1-1، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على استاد الدفاع الجوي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر وتختتم منافساتها اليوم الأحد.

وسجل عمر أسامة الهدف الأول لـ منتخب مصر للشباب، في شباك نظيره منتخب نيجيريا بالدقيقة 4.

فيما تعادل منتخب نيجيريا عن طريق أمول في الدقيقة 47.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام نيجيريا في أمم إفريقيا للشباب بتشكيل مكون من:

نهائي أمم إفريقيا للشباب

في السياق، يلتقي منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، نظيره منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، وتختتم فعالياتها بلقاء المغرب وجنوب إفريقيا.

موعد مباراة نهائي أمم إفريقيا للشباب

وتقام مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في نهائي أمم إفريقيا للشباب، اليوم الأحد، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

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